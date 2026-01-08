Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen - eine Person verletzt

Coppenbrügge (ots)

Am Mittwoch (07.01.2026) ereignete sich gegen 19:00 Uhr auf der Bundesstraße 1 bei Coppenbrügge ein Verkehrsunfall, bei dem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Eine Person wurde verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen schob ein 51-Jähriger mit seinem Räumfahrzeug Schnee auf die Gegenfahrbahn, wodurch ein auf dieser Spur fahrender 26-Jähriger in seinem VW ins Schleudern geriet. Ein 50-jähriger Fahrer eines Peugeot und ein 46-jähriger Seat-Fahrer fuhren daraufhin auf den VW-Fahrer auf. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme bis 20:05 Uhr voll gesperrt werden. Anschließend wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, bis die Straße gegen 21:50 Uhr wieder vollständig freigegeben wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell