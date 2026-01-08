PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen - eine Person verletzt

Coppenbrügge (ots)

Am Mittwoch (07.01.2026) ereignete sich gegen 19:00 Uhr auf der Bundesstraße 1 bei Coppenbrügge ein Verkehrsunfall, bei dem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Eine Person wurde verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen schob ein 51-Jähriger mit seinem Räumfahrzeug Schnee auf die Gegenfahrbahn, wodurch ein auf dieser Spur fahrender 26-Jähriger in seinem VW ins Schleudern geriet. Ein 50-jähriger Fahrer eines Peugeot und ein 46-jähriger Seat-Fahrer fuhren daraufhin auf den VW-Fahrer auf. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme bis 20:05 Uhr voll gesperrt werden. Anschließend wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, bis die Straße gegen 21:50 Uhr wieder vollständig freigegeben wurde.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 14:29

    POL-HM: Werbetafel beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Hameln (ots) - Am Donnerstag (01.01.2026) informierte ein Zeuge gegen 12:45 Uhr die Polizei über eine beschädigte Werbetafel an einer Bushaltestelle auf der Deisterallee, Höhe der Hausnummer 12, in Hameln. Die Polizisten stellten fest, dass der Glaseinsatz einer der links- und rechtsseitig verbauten Werbetafeln beschädigt wurde. Diese wurde durch einen bislang unbekannten Täter fast vollständig entglast. Die Polizei ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 08:03

    POL-HM: Erneut Knochen im Weserbereich gefunden

    Grohnde (ots) - Am 01.01.2026 meldete eine Zeugin der Polizei Hameln gegen 11:50 Uhr den Fund eines größeren Knochens auf einem Feld im Bereich des Weserufers in Grohnde. Bereits in der zweiten Jahreshälfte 2025 wurden zwei Leichenteile aus der Weser geborgen (Leichenteil in Weser gefunden https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6070070) (Weiteres Leichenteil in Weser gefunden ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 14:16

    POL-HM: Hoher Schaden nach Brand eines Firmengebäudes

    Aerzen (ots) - Am Montag (05.01.2026) brannte in Aerzen eine Holzverarbeitungsstätte nieder. Es entstand Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, wurde der Brand gegen 23:15 Uhr durch einen Zeugen über den Notruf gemeldet. Bei Eintreffen erster Einsatzkräfte in der Reinerbecker Straße, stand bereits ein Teil des Gebäudes in Vollbrand. Das Gebäude brannte bis auf die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren