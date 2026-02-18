Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Bei Polizeikontrollen sichergestellt

Wem gehören die Fahrräder

Darmstadt (ots)

Im Rahmen von Kontrollen stellte die Polizei kürzlich zwei Fahrräder sicher. Die Beamten vermuten, dass die Räder aus Diebstählen stammen könnten und suchen nun nach den rechtmäßigen Eigentümern. Am 6. Februar im Herrngarten handelte es sich um ein schwarz-blaues Mountainbike der Marke B´TWIN "Rockrider 520" und am 11. Februar in der Kasinostraße um ein Mountainbike der Marke Bulls "Copperhead 3" in den Farben schwarz/rot.

Zeugen, die eines der Fahrräder auf den Fotos wiedererkennen oder Hinweise auf die möglichen Eigentümer haben, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 43) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell