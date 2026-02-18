PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Bei Polizeikontrollen sichergestellt
Wem gehören die Fahrräder

POL-DA: Darmstadt: Bei Polizeikontrollen sichergestellt / Wem gehören die Fahrräder
Darmstadt (ots)

Im Rahmen von Kontrollen stellte die Polizei kürzlich zwei Fahrräder sicher. Die Beamten vermuten, dass die Räder aus Diebstählen stammen könnten und suchen nun nach den rechtmäßigen Eigentümern. Am 6. Februar im Herrngarten handelte es sich um ein schwarz-blaues Mountainbike der Marke B´TWIN "Rockrider 520" und am 11. Februar in der Kasinostraße um ein Mountainbike der Marke Bulls "Copperhead 3" in den Farben schwarz/rot.

Zeugen, die eines der Fahrräder auf den Fotos wiedererkennen oder Hinweise auf die möglichen Eigentümer haben, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 43) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

