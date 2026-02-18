PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht zwei rechtmäßige Fahrradeigentümer

Darmstadt (ots)

Nach der Sicherstellung von zwei mutmaßlich gestohlenen Fahrrädern sucht die Polizei jetzt nach den rechtmäßigen Eigentümern. Bereits am 30. Oktober 2025 konnten Polizeikräfte im Herrngarten ein blaues Mountainbike der Marke Merida sicherstellen. Das andere ist ein am 13. Februar 2026 in der Mauerstraße entdecktes graues E-Bike der Marke Giant.

Trotz der polizeilichen Ermittlungen stehen die rechtmäßigen Eigentümer der beiden Räder bislang noch nicht fest, weshalb jetzt öffentlich mit Lichtbildern nach den Fahrradbesitzern gesucht wird. Zeugen, die eines der Fahrräder wiedererkennen oder Hinweise auf die möglichen Eigentümer haben, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 43) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

