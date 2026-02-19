Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizeieinsatz im Bereich des Osthangs - Rodungsarbeiten beginnen

Darmstadt (ots)

Seit Donnerstagmorgen (19.02.) 7 Uhr sind Polizeikräfte am Osthang im Einsatz. Die Polizei begleitet in Vollzugshilfe für die Stadt Darmstadt dort genehmigte Rodungsarbeiten im Zusammenhang mit der geplanten Errichtung eines Informationszentrums. Aufgrund der Arbeiten ist der Olbrichweg für den Verkehr voll gesperrt. Zudem muss mit Verkehrsbehinderungen rund um den Einsatzraum gerechnet werden. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet zu umfahren. Ein mobiles Presseteam der Polizei befindet sich am Einsatzort. Für Presseanfragen stehen zudem unter der Telefonnummer 06151/969-13120 Ansprechpartner für die Medien zur Verfügung. Das mobile Presseteam der Polizei ist im Bereich des Olbrichwegs zu finden. Rund um den Einsatz informieren wir über unsere Social-Media-Kanäle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell