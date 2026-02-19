PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizeieinsatz im Bereich des Osthangs - Rodungsarbeiten beginnen

Darmstadt (ots)

Seit Donnerstagmorgen (19.02.) 7 Uhr sind Polizeikräfte am Osthang im Einsatz. Die Polizei begleitet in Vollzugshilfe für die Stadt Darmstadt dort genehmigte Rodungsarbeiten im Zusammenhang mit der geplanten Errichtung eines Informationszentrums. Aufgrund der Arbeiten ist der Olbrichweg für den Verkehr voll gesperrt. Zudem muss mit Verkehrsbehinderungen rund um den Einsatzraum gerechnet werden. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet zu umfahren. Ein mobiles Presseteam der Polizei befindet sich am Einsatzort. Für Presseanfragen stehen zudem unter der Telefonnummer 06151/969-13120 Ansprechpartner für die Medien zur Verfügung. Das mobile Presseteam der Polizei ist im Bereich des Olbrichwegs zu finden. Rund um den Einsatz informieren wir über unsere Social-Media-Kanäle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

