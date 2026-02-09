Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Senior verstorben - bei Straßenglätte am 15.01. mit Fahrrad gestürzt ++ Kamin "angeheizt" - Feuer greift auf Wohnraum über ++ Einbruch in Firmengebäude - Aluminium und andere Metalle ...

Lüneburg (ots)

Presse - 09.02.2026

Lüneburg

Bleckede, OT. Barskamp - Kamin "angeheizt" - Feuer greift auf Wohnraum über - Seniorin erleidet Rauchgasintoxikation - Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Zu einem Innenraumbrand in einem Wohngebäude in der Alt Garger Straße kam es in den Mittagsstunden des 08.02.26. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte eine 87 Jahre alte Bewohnerin gegen 13:30 Uhr ihren Kaminofen im Wohnzimmer "angeheizt", so dass aus ungeklärter Ursache im Wohnzimmer ein Brand entstand, der auf den gesamten Raum übergriff. Eine aufmerksame Passantin kam der Seniorin zur Hilfe, die eine Rauchgasintoxikation erlitt. Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten ein Übergreifen des Feuers auf das gesamt Gebäude. Es entstand ein Sachschaden von gut 30.000 Euro.

Lüneburg - in Wohnungen eingebrochen

In zwei verschiedene Wohnungen von Mehrfamilienhäusern Neue Sülze sowie Volgershall brachen Unbekannte im Verlauf des 08.02.26 ein. Dabei wurden jeweils die Wohnungstüren aufgebrochen, die Wohnungen betreten und durchsucht. In einem Fall wurden Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Senior verstorben - bei Straßenglätte am 15.01. mit Fahrrad gestürzt - trotz Fahrradhelm schwere Kopfverletzungen

Seinen schweren Verletzungen erlag am heutigen 09.02. ein 81 Jahre alter Lüneburger. Der Senior war am 15.01.25, gegen 08:30 Uhr, aufgrund Straßenglätte mit seinem Fahrrad Am Eiskeller gestürzt (siehe auch Pressemitteilung v. 15.01.26). Dabei fiel der Mann alleinbeteiligt auf die linke Körperseite und erlitt trotz Fahrradhelm ein Schädel-Hirn-Trauma. Alarmierte Einsatzkräfte des Rettungsdienstes/Notarzt versetzten den Mann in Narkose und brachen ihn ins Klinikum.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg, OT. Riskau - Einbruch in Firmengebäude - Aluminium und andere Metalle im großen Stil abtransportiert

Größere Mengen Aluminium und andere Metalle transportierten Unbekannte im Zeitraum vom 05. bis 09.02.26 von einem Firmengelände An der Bundesstraße 216 in Riskau mit einem Transportfahrzeug ab. Die Täter waren gewaltsam in das Gebäude und die Umfriedung eingebrochen. Es entstand ein Schaden von einigen zehntausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bevensen/Vastorf - Hyundai-Fahrer mit nicht zugelassenem Pkw/falschen Kfz-Kennzeichen flüchtet waghalsig vor Polizeikontrolle - Pkw gestoppt

Eine waghalsige Flucht vor der Polizei legte ein 55 Jahre alter Fahrer eines Pkw Hyundai in den Mittagsstunden des 08.02.26 von Bad Bevensen bis Vastorf (LK Lüneburg) hin. Der Mann war gegen 11:20 Uhr mit nicht mehr gültigen Kfz-Kennzeichen (die er zuvor an sein Fahrzeug geschraubt hatte) im Bereich Bad Bevensen durch eine Polizeistreife festgestellt worden. Als die Beamten dem Fahrer ein Stopp-Zeichen zur Kontrolle signalisierten hab der 55-Jährige Gas und ergriff mit hoher Geschwindigkeit trotz Verfolgung durch mehrere Funkstreifenfahrzeuge die Flucht. Der Pkw konnte durch weitere alarmierte Einsatzkräfte dann im Bereich Vastorf durch eine Polizeisperre zum Halten gebracht werden. Zu Schaden kam niemand. Den 55-Jährigen erwarten nun Strafverfahren wegen Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen mit Gefährdung von Leib oder Leben sowie Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Parallel stellten die Polizei den Führerschein des Mannes sicher.

Eimke - betrunken mit Pkw verunfallt und abgehauen - 2,4 Promille - Führerschein sichergestellt

Wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt die Polizei gegen einen 47 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW. Nach derzeitigen Ermittlungen war der Mann gegen 15:00 Uhr in der Mühlenstraße mit seinem Pkw in einer Kurve verunfallt und hatte dann die Flucht ergriffen. Der Mann konnte kurze Zeit später ermittelt werden. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von 2,4 Promille festgestellt. Der Führerschein wurde im Rahmen des Strafverfahrens sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell