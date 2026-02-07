Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Brand eines Einfamilienhauses in Adendorf ++ Bewohner erleidet schwere Verletzungen ++ Feuerwehr im Löscheinsatz ++ Ermittlungen zur Brandursache dauern an ++

Lüneburg (ots)

Ein Einfamilienhaus im Kirchweg geriet in den Abendstunden des 07.02.2026 in Brand. Anwohnende meldeten eine Rauchentwicklung an die Feuerwehr und Polizei. Eine Frau wurde gegen 20:00 Uhr auf die Brandentwicklung aufmerksam und konnte einen Bewohner vor dem Wohnhaus feststellen. Dieser erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Frau wurde vorsorglich medizinisch untersucht. Weitere Personen konnten im Haus nicht festgestellt werden. Die Feuerwehr konnte eine Brandausweitung verhindern und die Flammen löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Das Wohnhaus ist derzeit unbewohnbar und wurde für die weiteren Ermittlungen zur Brandursache beschlagnahmt.

