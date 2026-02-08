Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 06.02.-08.02.2026 ++

Lüneburg (ots)

Presse - 06.02.-08.02.2026

Lüneburg

Lüneburg - Mehrere Betrugsfälle durch Anrufe von angeblichen Bank-Mitarbeitern

Am Freitagnachmittag ruft ein unbekannter Täter bei dem Geschädigten an und gibt sich als Mitarbeiter einer Volksbank aus. Die Person bittet den Gesch. Zugriff auf eine App zu gewähren. Im Nachhinein werden Abbuchungen auf dem Konto des Geschädigten, in 5-stelliger Höhe, festgestellt.

Im Verlauf der Woche kommt es auch bei einem geschädigten Ehepaar aus Lüneburg zu dieser Betrugsform. Auch hier ruft ein unbekannter Täter an und gibt sich als Bank-Mitarbeiter aus. Unter Vorgabe eines Betrugsfalls sollen Freigaben für eine App erteilt werden. Auch hier stellen die Geschädigten im Nachhinein Abbuchungen auf ihrem Konto, in 4-stelliger Höhe, fest.

Lüneburg - Aufgebrochener Snackautomat in der Marcus-Heinemann-Straße

In der Nacht von Freitag auf Samstag werfen zwei unbekannte Jugendliche die Scheibe eines Snackautomaten in der Marcus-Heinemann-Straße ein. Anschließend entnehmen sie mehrere Vapes und Getränke. Sie werden von Zeugen beobachtet, können jedoch fliehen. Auf der Flucht verlieren sie mehrere Gegenstände ihres Diebesgutes.

Lüneburg - Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Ein 32-jähriger Fahrzeugführer kommt am Samstagabend im Kreisverkehr in der Straße Auf der Höhe nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer Straßenlaterne. Der Fahrzeugführer entfernt sich danach von der Unfallstelle, kann jedoch im Nachhinein festgestellt werden. Eine Messung ergibt einen Atemalkoholwert von 1,05 Promille. Bei dem Fahrzeugführer wird eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein wird sichergestellt und die Weiterfahrt wird ihm anschließend untersagt.

Lüneburg - Verkehrsunfall zwischen Oerzen und Wetzen

Am frühen Morgen des Sonntags kommt ein 31-jähriger Fahrzeugführer auf gerade Strecke zwischen Oerzen und Wetzen nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug rutscht einen 3 Meter tiefen Abhang hinunter und kommt dann auf einem Acker zum Stehen. Obwohl der Sicherheitsgurt nicht angelegt ist, wird der Fahrzeugführer nicht verletzt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,67 Promille. Bei dem Fahrzeugführer wird eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein wird sichergestellt und die Weiterfahrt wird ihm anschließend untersagt.

Samtgemeinde Bad Bevensen-Ebstorf

Brand in einem Einfamilienhaus

Am Samstag, den 07.02.2026, gegen 17:20 Uhr, kommt es in einem Einfamilienhaus in Gerdau zu einem "Fettbrand". Der 81-Jährige Bewohner hat versucht sich selbst Schmalz auf seinem Herd herzustellen. Bei dem Versuch ist das angesetzte Fett in Brand geraten. Das Feuer griff auf die Wand und Decke über. Im weiteren Verlauf konnte das Feuer durch die Feuerwehren Bohlsen, Gerdau, Gr. Süstedt und Suderburg gelöscht werden. Das Einfamilienhaus ist vorerst nicht bewohnbar. Der Gesamtschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Am Samstag, den 07.02.2026, gegen 18:10 Uhr, kommt es in Bad Bevensen im Kreuzungsbereich der Römstedter Straße und Göhrdestraße zu einem schweren Auffahrunfall. Der 23-Jährige Fahrzeugführer muss seinen PKW in der Römstedter Straße beim Übergang in die Göhrdestraße verkehrsbedingt anhalten, um den querenden Verkehr durchfahren zu lassen. In dem PKW des 23-Jährigen befinden sich zum Unfallzeitpunkt noch die 22-Jährige Beifahrerin und ein 8 Monate alter Säugling. Durch den direkt dahinterfahrenden 30-Jährigen wird das Anhalten des vor ihm fahrenden PKW übersehen und dieser fährt ihm nahezu ungebremst von hinten auf. Die drei Insassen aus dem vorderen PKW werden alle drei durch den Unfall verletzt und zum Helios-Klinikum in Uelzen verbracht. Der PKW des 23-Jährigen ist nicht mehr fahrbereit. An beiden PKW entsteht hoher Sachschaden.

PK Lüchow

Bedrohung und Sachbeschädigung

Am Freitag, den 06.02.2026, gegen 11:15 Uhr, randalierte ein 35jährigen Mann im Gebäude der Samtgemeinde Elbtalaue in Dannenberg und beleidigte und bedrohte dort Mitarbeitende. Hierbei wurde eine Klimaanlange beschädigt. Der Mann wurde durch Polizeikräfte zunächst in Gewahrsam genommen und im weiteren Verlauf in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Versuchter Einbruch in öffentliche Toilette

In Hitzacker, Marschtorstraße, wurde zwischen Donnerstag, 06.02.2026, 20:00 Uhr und Freitag, 07.02.2026, 20:00 Uhr, versucht, einen verschlossen Raum in der frei zugänglichen öffentlichen Toilettenhäuschen in Hitzacker aufzubrechen. Dieses gelang nicht. Hinweise nimmt die Polizeistation in Hitzacker entgegen.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Samstag, gegen 02:20 Uhr, befährt ein Sattelzug die Landesstraße 260 von Trabuhn in Richtung Großwitzeetze. Dieser gerät rechts auf die unbefestigte Bankette. Infolgedessen rutscht der Sattelzug seitlich in den Graben und kippt zur Seite. Der Lkw sowie der Sattelauflieger werden erheblich beschädigt. Zwecks Bergungsmaßnahmen wurde die L260 tagsüber am Samstag für mehrere Stunden gesperrt. Der Sachschaden des Sattelzuges wir auf eine hohe fünfstellige Summe geschätzt.

