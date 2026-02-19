Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher auf frischer Tat ertappt/41-Jähriger mit über vier Promille

Darmstadt (ots)

Am Mittwochabend (18.02.), gegen 20.10 Uhr, verschaffte sich ein Einbrecher Zutritt auf den Lagerplatz eines Gasflaschenanbieters in der Gräfenhäuser Straße. Er erbeutete eine der Gasflaschen, rannte davon und wurde hierbei beobachtet. Die alarmierte Polizeistreife konnte den 41-Jährigen Tatverdächtigen anschließend relativ mühelos festnehmen. Ein Atemalkoholtest zeigte über vier Promille an.

Der Mann wird sich nun in einem Strafverfahren wegen versuchtem besonders schwerem Diebstahl zu verantworten haben.

