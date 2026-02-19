PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Polizeistreife kontrolliert/Rund 200 Gramm Cannabis im Auto

Groß-Gerau (ots)

Drei in der Mittelstraße, auf dem Parkplatz entlang der Bahngleise abgestellte Fahrzeuge und deren insgesamt fünf Insassen, kontrollierten Streifenbeamte der Polizeistation Groß-Gerau am Mittwochabend (18.02.) gegen 21.00 Uhr. Die Ordnungshüter vernahmen unmittelbar nachdem sie die Seitenscheibe des Streifenwagens herunterließen, den deutlichen Geruch von Marihuana. In einem der Autos fanden sie anschließend rund 200 Gramm Cannabis und eine Feinwaage. Weil alle fünf Kontrollierten den vorherigen Konsum von Cannabis einräumten, stellte die Polizei die Fahrzeugschlüssel sicher, um eine Weiterfahrt der jungen Männer zu unterbinden.

Der 22 Jahre alte mutmaßliche Eigentümer des Cannabis wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Cannabis.

