Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Michelstadt - Rehbach: Schwerer Unfall im Begegnungsverkehr

Michelstadt (ots)

Am Donnerstag (19.02.) gegen 14:40 Uhr befuhr eine 49-Jährige aus Michelstadt mit ihrem Pkw die Bundesstraße 47 von Reichelsheim kommend in Richtung Michelstadt. Zwischen der Spreng und Rehbach kam ihr ein 66-jährige Fahrzeugführer aus Erbach entgegen. Aus derzeit noch ungeklärten Gründen kam die 49-Jährige von der Fahrbahn ab und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo beide Fahrzeuge frontal kollidierten.

Beide Personen wurde bei dem Zusammenstoß verletzt; die Michelstädterin musste mit schweren Verletzungen mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus verbracht werden. Die genauen Unfallursachen sind aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 33.000 Euro. Die Unfallstelle musste während der Maßnahmen für über 3 Stunden voll gesperrt werden und konnte erst nach 18:00 Uhr wieder freigegeben werden.

An dem Großeinsatz waren neben den FFW Michelstadt und Rehbach, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungshubschrauber, zwei Streifen Polizei Erbach und Höchst, eine Streife der Stadtpolizei Michelstadt, sowie die Straßenmeisterei, Abschleppdienst und ein hinzugezogener Sachverständiger beteiligt.

Wer Hinweise zum Hergang geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Erbach unter 06062 / 953-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell