Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Hermeskeil (ots)

Am Montag, den 26.05.2025, kam es in der Borwiesenstraße, auf Höhe der Hausnummer 37, um ca. 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein unbekanntes Fahrzeug kollidierte beim Vorbeifahren mit vier Pkw, welche die Borwiesenstraße in entgegengesetzter Richtung befuhren. Ein Pkw war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 45.000,00 Euro geschätzt. Es wurde keine Person verletzt. Nach ersten Zeugenanhörungen vor Ort müsste es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen blaufarbenen Ford Focus mit Schaden im Bereich der Fahrzeugfront gehandelt haben. Die Fluchtrichtung des Pkw sei hierbei in Fahrtrichtung "Hunsrückhöhenstraße" gewesen. Zeugenhinweise oder verwertbare Videoaufzeichnungen nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell