Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfall auf der Meppener Straße - Zwei Personen schwer verletzt

Lingen (ots)

Am Montag, den 16. Februar 2026, kam es gegen 11:50 Uhr auf der Meppener Straße in Lingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 33-jährige Fahrerin eines Opel Astra, aus einer Grundstückseinfahrt auf die Meppener Straße in Richtung Willy-Brandt-Ring einzufahren. Dabei übersah sie offenbar eine von links kommende Mercedes B-Klasse, der in Richtung stadtauswärts unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die 33-jährige Fahrerin des Opel sowie ihre ebenfalls 33-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 85-jährige Fahrer des Mercedes sowie seine Mitfahrerinnen und Mitfahrer im Alter von 42, 71 und 74 Jahren blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell