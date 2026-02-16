PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfall auf der Meppener Straße - Zwei Personen schwer verletzt

Lingen (ots)

Am Montag, den 16. Februar 2026, kam es gegen 11:50 Uhr auf der Meppener Straße in Lingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 33-jährige Fahrerin eines Opel Astra, aus einer Grundstückseinfahrt auf die Meppener Straße in Richtung Willy-Brandt-Ring einzufahren. Dabei übersah sie offenbar eine von links kommende Mercedes B-Klasse, der in Richtung stadtauswärts unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die 33-jährige Fahrerin des Opel sowie ihre ebenfalls 33-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 85-jährige Fahrer des Mercedes sowie seine Mitfahrerinnen und Mitfahrer im Alter von 42, 71 und 74 Jahren blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

