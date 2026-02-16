Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Fahrer/in eines gelb/grünen Renault gesucht

Meppen (ots)

Am 15.02.2026 gegen 12:35 Uhr kam es im Bereich der Stadtheidestraße, Ecke Am Lehmfeld zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehrs.

Dabei fuhr die 58-jährige Fahrerin eines Opel Astra auf der Stadtheidestraße aus Richtung Uhlandstraße in Richtung Esterfelder Steige und hielt an der Ecke Am Lehmfeld. Dabei kam ihr ein Fahrzeug entgegen. Infolgedessen berührten sich die Fahrzeuge an den Außenspiegeln.

Nach dem Zusammenstoß setzte der Verursacher in einem gelb/grünen Pkw Renault Twist seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter 05931-949 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell