Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht in Tiefgarage - Polizei sucht Zeugen

Nordhorn (ots)

Zwischen Freitag, den 13. Februar 2026, 16:15 Uhr, und Samstag, den 14. Februar 2026, 14:00 Uhr, kam es in einer Tiefgarage an der Straße Seilerbahn in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten schwarzen BMW 3er Kombi. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Geschädigte hatte ihren Pkw am Freitag in der Tiefgarage unmittelbar hinter der Schrankenanlage auf einem der linken Parkplätze abgestellt. Als sie am Samstag gegen 14:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden im Bereich der linken hinteren Stoßstange fest.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

