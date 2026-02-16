Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neulehe - 7 Personen bei Unfall verletzt

Neulehe (ots)

Heute Morgen kam es um 07:40 Uhr auf der Aschendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Fahrer eines Toyota Yaris verlor in einer Rechtskurve vermutlich wegen der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden Ford Focus einer 34-Jährigen. Die Frau, sowie ein 18-jähriger, eine 17-jährige, ein 13-jähriger und ein 11-jähriger Mitfahrer*in, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ein 19-Jähriger und eine 20-Jährige, die im Toyota mitgefahren waren, verletzten sich ebenfalls leicht. Der 19-jährige Fahrer blieb unverletzt. Zwei der verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

