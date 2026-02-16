PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neulehe - 7 Personen bei Unfall verletzt

Neulehe (ots)

Heute Morgen kam es um 07:40 Uhr auf der Aschendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Fahrer eines Toyota Yaris verlor in einer Rechtskurve vermutlich wegen der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden Ford Focus einer 34-Jährigen. Die Frau, sowie ein 18-jähriger, eine 17-jährige, ein 13-jähriger und ein 11-jähriger Mitfahrer*in, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ein 19-Jähriger und eine 20-Jährige, die im Toyota mitgefahren waren, verletzten sich ebenfalls leicht. Der 19-jährige Fahrer blieb unverletzt. Zwei der verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 12:36

    POL-EL: Freren - Zeugen nach Sachbeschädigung in der Kirche gesucht

    Freren (ots) - Am Sonntag kam es zwischen 12 und 15.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Vitus an der Goldstraße zu einer Sachbeschädigung. Eine bislang unbekannte Person beschädigte demnach eine Blumenvase, einen Kerzenständer sowie einen Holzkasten, in welchem gespendete Brillen lagerten. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 12:30

    POL-EL: Haselünne - Betrugsversuch durch falsche Spendensammlerin - Polizei warnt

    Haselünne (ots) - Am Mittwoch, den 11. Februar 2026, kam es zwischen 12:50 Uhr und 13:10 Uhr in einem Supermarkt an der Meppener Straße in Haselünne zu einem Betrugsfall durch eine bislang unbekannte Täterin. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach die Unbekannte eine Kundin im Markt an und gab an, Spenden im Namen der Organisation Handicap International zu sammeln. ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 12:14

    POL-EL: Schüttorf - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

    Schüttorf (ots) - Zwischen Donnerstag, dem 12. Februar 2026, 18:00 Uhr, und Freitag, dem 13. Februar 2026, 12:30 Uhr, kam es in der Schevestraße in Schüttorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand abgestellten blauen Audi Q5. An dem Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren