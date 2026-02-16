Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Thuine - Einbruch in ehemaliges Krankenhaus - Zeugen gesucht

Thuine (ots)

Am Samstag zwischen 19.36 und 20.31 Uhr verschafften sich nach derzeitigem Ermittlungsstand drei bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu dem ehemaligen Krankenhaus an der Klosterstraße.

Laut derzeitigem Stand haben die Täter nichts entwendet. Dennoch entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

