PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Zeugen nach Sachbeschädigung in der Kirche gesucht

Freren (ots)

Am Sonntag kam es zwischen 12 und 15.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Vitus an der Goldstraße zu einer Sachbeschädigung.

Eine bislang unbekannte Person beschädigte demnach eine Blumenvase, einen Kerzenständer sowie einen Holzkasten, in welchem gespendete Brillen lagerten.

Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 12:30

    POL-EL: Haselünne - Betrugsversuch durch falsche Spendensammlerin - Polizei warnt

    Haselünne (ots) - Am Mittwoch, den 11. Februar 2026, kam es zwischen 12:50 Uhr und 13:10 Uhr in einem Supermarkt an der Meppener Straße in Haselünne zu einem Betrugsfall durch eine bislang unbekannte Täterin. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach die Unbekannte eine Kundin im Markt an und gab an, Spenden im Namen der Organisation Handicap International zu sammeln. ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 12:14

    POL-EL: Schüttorf - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

    Schüttorf (ots) - Zwischen Donnerstag, dem 12. Februar 2026, 18:00 Uhr, und Freitag, dem 13. Februar 2026, 12:30 Uhr, kam es in der Schevestraße in Schüttorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand abgestellten blauen Audi Q5. An dem Fahrzeug ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 11:57

    POL-EL: Bad Bentheim - Motorradfahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle

    Bad Bentheim (ots) - Am Sonntag, dem 15. Februar 2026, gegen 14:30 Uhr, kam es im Ortsteil Gildehaus zu einer Flucht eines Motorradfahrers, welcher sich vor einer Verkehrskontrolle entziehen wollte. Er floh mit hoher Geschwindigkeit durch das Stadtzentrum Gildehaus und umliegende ländliche Straßen in Richtung Norden, konnte jedoch beim Wenden an der Weiterfahrt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren