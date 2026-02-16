Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Freren - Zeugen nach Sachbeschädigung in der Kirche gesucht
Freren (ots)
Am Sonntag kam es zwischen 12 und 15.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Vitus an der Goldstraße zu einer Sachbeschädigung.
Eine bislang unbekannte Person beschädigte demnach eine Blumenvase, einen Kerzenständer sowie einen Holzkasten, in welchem gespendete Brillen lagerten.
Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.
