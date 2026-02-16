Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Betrugsversuch durch falsche Spendensammlerin - Polizei warnt

Haselünne (ots)

Am Mittwoch, den 11. Februar 2026, kam es zwischen 12:50 Uhr und 13:10 Uhr in einem Supermarkt an der Meppener Straße in Haselünne zu einem Betrugsfall durch eine bislang unbekannte Täterin.

Nach bisherigen Erkenntnissen sprach die Unbekannte eine Kundin im Markt an und gab an, Spenden im Namen der Organisation Handicap International zu sammeln. Hierzu zeigte sie eine Unterschriftenliste vor und bat um eine Geldspende. Die Geschädigte übergab daraufhin einen geringen Bargeldbetrag.

Bei einer späteren Überprüfung im Internet stellte die Geschädigte fest, dass die Organisation in Deutschland keine Spendensammlungen dieser Art durchführt und keine entsprechenden Spendensammler beauftragt.

Die unbekannte Täterin wird wie folgt beschrieben:

etwa 25 Jahre alt

südländisches Erscheinungsbild

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor derartigen Betrugsmaschen. Bürgerinnen und Bürger sollten bei spontanen Spendenaufrufen vorsichtig sein, sich nicht unter Druck setzen lassen und im Zweifel die Seriosität der Organisation vor einer Spende überprüfen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell