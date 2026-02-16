Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Schüttorf - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen
Schüttorf (ots)
Zwischen Donnerstag, dem 12. Februar 2026, 18:00 Uhr, und Freitag, dem 13. Februar 2026, 12:30 Uhr, kam es in der Schevestraße in Schüttorf zu einer Verkehrsunfallflucht.
Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand abgestellten blauen Audi Q5. An dem Fahrzeug entstanden Lackkratzer. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.
Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.
Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell