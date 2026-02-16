PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Schüttorf (ots)

Zwischen Donnerstag, dem 12. Februar 2026, 18:00 Uhr, und Freitag, dem 13. Februar 2026, 12:30 Uhr, kam es in der Schevestraße in Schüttorf zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand abgestellten blauen Audi Q5. An dem Fahrzeug entstanden Lackkratzer. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 11:57

    POL-EL: Bad Bentheim - Motorradfahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle

    Bad Bentheim (ots) - Am Sonntag, dem 15. Februar 2026, gegen 14:30 Uhr, kam es im Ortsteil Gildehaus zu einer Flucht eines Motorradfahrers, welcher sich vor einer Verkehrskontrolle entziehen wollte. Er floh mit hoher Geschwindigkeit durch das Stadtzentrum Gildehaus und umliegende ländliche Straßen in Richtung Norden, konnte jedoch beim Wenden an der Weiterfahrt ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 10:54

    POL-EL: Emsbüren - Pkw auf A31 überschlagen

    Emsbüren (ots) - Heute Nacht kam es um 02:30 Uhr auf der A31 in Höhe des Rastplatzes Bergler Feld zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Fahrer eines BMW befuhr die Autobahn in Richtung Norden, als er beabsichtigte auf den Rastplatz zu fahren. Im Bereich der Abfahrt verlor er vermutlich wegen Glätte die Kontrolle über seinen Pkw, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer und seine ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 10:27

    POL-EL: Papenburg - Einbruch in Kinderparadies - Polizei sucht Zeugen

    Papenburg (ots) - In der Nacht zu Sonntag, den 15. Februar 2026, kam es zwischen 00:53 Uhr und 02:10 Uhr an der Boschstraße in Papenburg zu einem Einbruch in ein Kinderparadies. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Im Anschluss entwendeten sie Bargeld sowie verschiedene Lebensmittel aus einem Kühlschrank. Nach ersten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren