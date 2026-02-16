Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Pkw auf A31 überschlagen

Emsbüren (ots)

Heute Nacht kam es um 02:30 Uhr auf der A31 in Höhe des Rastplatzes Bergler Feld zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Fahrer eines BMW befuhr die Autobahn in Richtung Norden, als er beabsichtigte auf den Rastplatz zu fahren. Im Bereich der Abfahrt verlor er vermutlich wegen Glätte die Kontrolle über seinen Pkw, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer und seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell