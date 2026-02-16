Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch in Kinderparadies - Polizei sucht Zeugen

Papenburg (ots)

In der Nacht zu Sonntag, den 15. Februar 2026, kam es zwischen 00:53 Uhr und 02:10 Uhr an der Boschstraße in Papenburg zu einem Einbruch in ein Kinderparadies.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Im Anschluss entwendeten sie Bargeld sowie verschiedene Lebensmittel aus einem Kühlschrank. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass mehrere Täter an der Tat beteiligt waren.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

