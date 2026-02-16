Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Motorradfahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle

Bad Bentheim (ots)

Am Sonntag, dem 15. Februar 2026, gegen 14:30 Uhr, kam es im Ortsteil Gildehaus zu einer Flucht eines Motorradfahrers, welcher sich vor einer Verkehrskontrolle entziehen wollte. Er floh mit hoher Geschwindigkeit durch das Stadtzentrum Gildehaus und umliegende ländliche Straßen in Richtung Norden, konnte jedoch beim Wenden an der Weiterfahrt gestoppt werden.

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 26-jährigen Mann, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem war das von ihm geführte Motorrad weder zugelassen noch versichert. Bei der Überprüfung stellte sich außerdem heraus, dass das am Fahrzeug angebrachte Kennzeichen nicht zu dem benutzten Motorrad gehörte.

Die Verfolgungsfahrt zog sich von der Hengeloer Straße über die Straße Mersch bis zum Nordhorner Weg, wodurch es zu mehreren Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer kam. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die sich zum betreffenden Zeitpunkt auf den genannten Straßen aufgehalten haben, sich bei der Polizeistation in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 zu melden.

