POL-EL: Freren - Fenster einer Schule mit Steinen eingeworfen - Zeugen gesucht

Freren (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, dem 13. Februar 2026, 12:30 Uhr und Montag, dem 16. Februar, 07:30 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter Steine gegen vier Fenster einer Schule in der Schulstraße. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

