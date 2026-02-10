PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Sachbeschädigung an mehreren Kraftfahrzeugen

Brachbach (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte im Zeitraum zwischen Sonntag, 08.02., 19 Uhr, und Montag, 09.02.2026, 09:30 Uhr, drei PKW, welche in der Karl-Dressler-Straße geparkt waren.

Bei zwei der drei PKW wurden jeweils beide Vorderreifen sowie der hintere rechte Reifen beschädigt. Beim dritten PKW wurden der vordere rechte und der hintere rechte Reifen beschädigt.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise zu diesem Sachverhalt unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

