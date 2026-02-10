PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Diebstahl aus Kfz

Helmenzen (ots)

In der Zeit von Sonntag, 08.02.2026, 18.00 Uhr, bis Montag, 09.02.2026, 20.00 Uhr, kam es in Helmenzen, Zum Galgenberg, zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines abgestellten Fahrzeuges ein und entwendeten verschiedene Wertgegenstände. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

