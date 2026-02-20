Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: "Gänsehirt von Dornheim" fehlt eine Gans/Polizei ermittelt

Groß-Gerau (ots)

In der Zeit zwischen Mittwochmittag (18.02.) und Donnerstagmittag (19.02.) wurde der in der Gernsheimer Landstraße, vor der alten Schule befindlichen und aus mehreren Figuren bestehenden Statue "Gänsehirt von Dornheim", eine der Gänse gestohlen. Die zuvor im Boden verankerte Bronzefigur hat einen Wert von rund 3000 Euro. Zudem beschädigten die Täter eine weitere Gans. Der Schaden wird hier auf mehrere hundert Euro geschätzt. Geschädigt ist der Heimat- und Geschichtsverein Dornheim.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06142/175-0 zu melden.

