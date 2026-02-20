Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Grauer AMG Mercedes (GG-DB 6200) gestohlen/Kripo sucht Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots)

In der Zeit zwischen Mittwochmorgen (18.02.) und Donnerstagmittag (19.02.) haben Kriminelle einen grauen AMG-Mercedes (G 63) entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen GG-DB 6200 war in einer Tiefgarage in der Aschaffenburger Straße abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06142 / 696 - 0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell