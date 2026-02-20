PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Grauer AMG Mercedes (GG-DB 6200) gestohlen/Kripo sucht Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots)

In der Zeit zwischen Mittwochmorgen (18.02.) und Donnerstagmittag (19.02.) haben Kriminelle einen grauen AMG-Mercedes (G 63) entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen GG-DB 6200 war in einer Tiefgarage in der Aschaffenburger Straße abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06142 / 696 - 0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
