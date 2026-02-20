Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Fußgängerin auf dem Zebrastreifen von - anschließend flüchtigem - Radfahrer angefahren und verletzt.

Michelstadt / Odw (ots)

Am Donnerstag, den (19.02.) gegen 14:30 Uhr, übersah ein Fahrradfahrer eine 21- Jährige Fußgängerin, die in der Bahnhofstraße 21, in Michelstadt, den dortigen Zebrastreifen passieren wollte. Die Fußgängerin und der Rennradfahrer stürzten beide durch die Kollision. Die Fußgängerin wurde durch den Sturz schwer verletzt. Der etwa Mitte bis Ende 30 -jährige Radfahrer entfernte sich im Anschluss des Unfalls von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen des Vorfalls, insbesondere ein am Zebrastreifen wartender Autofahrer, werden gebeten sich bei der Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer: 06062-953-0, zu melden. SB Zeitz, POK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell