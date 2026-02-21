PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Erbach: Von Unfallstelle geflüchtet - Zeugen gesucht

Erbach (ots)

Am Samstag, den 21.02.2026, in der Zeit von ca. 09:25 - 09:40 Uhr, parkte eine Halterin ihr graues Fahrzeug in der Hauptstraße in Erbach in einer dortigen Parklücke im Bereich einer Buchhandlung.

Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an ihrem Fahrzeug fest.

Mutmaßlich wurde das Fahrzeug bei einem Rangiervorgang durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Im Anschluss fuhr der Verursacher davon, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können und gebeten, dass diese sich mit der Polizei in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Odenwald
Polizeistation Erbach
Neue Lustgartenstraße 7
64711 Erbach
SB und Berichterstatter: PHK Bergermann
Telefon: 06062 / 953-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

