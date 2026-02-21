PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Weiterstadt: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Weiterstadt (ots)

Weiterstadt: Bei einem Verkehrsunfall auf der B42 wurden am Freitag (20.02.) gegen 21:10 Uhr zwei Beteiligte leicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen befuhr der 32 Jahre alte Mann aus Frankfurt die Bundesstraße in Richtung Dr.-Otto-Röhmstraße. An der Kreuzung B42/L3113 kam dieser aufgrund einer rot geschalteten Ampel zum Stehen, was eine 39-jährige Autofahrerin aus Stockstadt offenbar zu spät bemerkte und auf das andere Auto auffuhr. Hierbei wurde sie und ein 12 Jahre altes Kind in dem Fahrzeug verletzt.

Die leicht verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst behandelt und konnten noch vor Ort entlassen werden.

Neben dem Rettungsdienst waren auch eine Polizeistreife des 3. Polizeirevier Darmstadt im Einsatz. Den Sachschaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf circa 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
3. Polizeirevier Darmstadt
Röntgenstraße 41
64291 Darmstadt
Mutlu, PHK
Telefon: 06151 / 969-41310
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

