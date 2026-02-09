Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandstiftung im Treppenhaus

Suhl (ots)

Ermittlungen der Kriminalpolizei Suhl ergaben, dass der Brand, der am Freitagabend in der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses in der Würzburger Straße in Suhl ausgebrochen war, vorsätzlich verursacht wurde. Sowohl das Treppenhaus, als auch der Flurbereich waren stark verraucht. Ein 13-Jähriger kam leicht verletzt wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Mehrere Wohnungen waren vorübergehend nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise zu dem Brand geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0032712/2026 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell