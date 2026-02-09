PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pavillon beschädigt und Deko entwendet

Schmalkalden (ots)

In der Zeit von Freitagabend, 22:30 Uhr, bis Samstagmorgen machten sich unbekannte Täter am Eigentum einer Gaststätte am Altmarkt in Schmalkalden zu schaffen. Die Unbekannten beschädigten einen davor abgestellten Pavillon und entwendeten Deko-Artikel und Leuchten. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.200 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben und Hinweise zu dem Diebstahl bzw. der Sachbeschädigung geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

