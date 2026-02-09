LPI-SHL: Beschädigungen am Auto
Kühndorf (ots)
Sonntag zwischen 0:15 Uhr und 10:40 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter einen in der Straße "Oberdorf" in Kühndorf geparkten Pkw VW. An der Frontscheibe, der Frontstoßstange und dem Außenspiegel des Autos entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung oder verdächtigen Personen im Tatzeitraum nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.
