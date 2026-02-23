PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HAM: Einbruch in der Keitstraße - Polizeihubschrauber unterstützt bei der Fahndung

Hamm-Pelkum (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich am Montag, 23. Februar, gegen 0.40 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Bürogebäude auf der Keitstraße - bei der anschließenden Fahndung wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten der oder die Täter in die Räumlichkeiten und durchsuchten diese nach möglichem Diebesgut. Als sie von dem Eigentümer gestört wurden, flüchteten er oder sie.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, unter anderem durch Beteiligung eines Polizeihubschraubers, verlief die Fahndung erfolglos.

Ob die Täter etwas entwendeten, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Hinweise zum Einbruch oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

