Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (50/2026) Von Spuren im Schnee verraten - Mutmaßliche Einbrecher nach Tat in Bösinghausen bei Ebergötzen festgenommen, Amtsgericht Duderstadt erlässt U-Haftbefehle, Ermittlungen dauern an

Göttingen (ots)

Waake, Ortsteil Bösinghausen, In der Schleene Montag, 16. Februar 2026, gegen 18.20 Uhr

BÖSINGHAUSEN/EBERGÖTZEN (jk) - Ihre vom Tatort wegführenden Schuhspuren im Schnee gepaart mit einem vorbildlich wachsamen Nachbarn sind zwei mutmaßlichen Wohnhauseinbrechern am Montagabend (16.02.26) in Bösinghausen (Landkreis Göttingen) zum Verhängnis geworden. Polizeibeamte verfolgten die Schuheindrücke der Männer bis zur Ortschaft Ebergötzen. Hier wurden die Gesuchten aufgespürt und festgenommen. Sie hatten sich hinter einem Baum versteckt. Die beiden 31 und 32 Jahre alten Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Duderstadt vorgeführt. Dieser erließ U-Haftbefehle wegen "Fluchtgefahr". Die Festgenommenen sitzen inzwischen in unterschiedlichen Haftanstalten.

Der schnelle Erfolg ist auch einem aufmerksamen Zeugen zu verdanken. Dieser hatte gegen 18.20 Uhr beobachtet, wie zwei männliche Personen verdächtig um das Einfamilienhaus eines Nachbarn herumschlichen. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause.

Der "wachsame Nachbar" informierte sofort die Polizei. Seine mitgeteilten Beobachtungen lösten einen größeren Polizeieinsatz aus. Mehrere Streifenwagen aus Göttingen, Duderstadt, Herzberg, Friedland sowie aus dem benachbarten Northeim fuhren den beschriebenen Tatort in der Ortschaft Bösinghausen an.

Das Einfamilienhaus wurde von den Einsatzkräften zunächst umstellt und dann durchsucht. Einbrecher konnten im Innern aber nicht mehr angetroffen werden. Sie waren bereits geflüchtet.

Den ersten Ermittlungen zufolge, waren die Täter offenbar nur kurz zuvor über eine aufgebrochene Terrassentür in das Haus eingedrungen und hatten diverse Räume, Schränke und Schubladen durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Am Tatobjekt entdeckten die Ermittler schließlich mehrere Schuheindruckspuren im Schnee, die allesamt in ein angrenzendes Waldgebiet verliefen. Die Beamten folgten der Fährte und stießen dabei in dem Waldstück auf augenscheinlich zurückgelassenes Einbruchwerkzeug und ein Funkgerät. Der Fund wurde beschlagnahmt.

Die "Spuren im Schnee" führten die Polizisten letztlich über Feldwege und durch das Waldgebiet bis nach Ebergötzen. Hier konnten die Flüchtigen festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall dauern an.

In diesem Zusammenhang prüfen die Ermittler auch, ob die Festgenommenen für weitere Wohnhauseinbrüche in den letzten Monaten im Göttinger Umland als Täter in Betracht kommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell