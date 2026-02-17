PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (47/2026) Seniorin aus Göttingen tot aus Kiessee geborgen - Ermittlungen zur Todesursache dauern an

Göttingen (ots)

Göttingen, Sandweg

Dienstag, 17. Februar 2026, gegen Mittag

GÖTTINGEN (jk) - Aus dem Göttinger Kiessee am Sandweg ist am Dienstagmittag (17.02.26) eine tote Frau geborgen worden. Ein Spaziergänger hatte im Bereich des Nordufers einen im Wasser treibenden, leblosen Körper entdeckt und daraufhin Feuerwehr und Polizei alarmiert.

Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine Seniorin aus Göttingen. Die genauen Umstände ihres Todes sind noch unklar. Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich im Zuge der ersten polizeilichen Ermittlungen bislang nicht ergeben.

Der Leichnam wurde von der Polizei beschlagnahmt und von einem Bestatter abtransportiert.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Kaatz
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
Fax: 0551/491-2010
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

