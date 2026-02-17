Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (45/2026) Illegales Autorennen auf der A 7 beendet - Autobahnpolizei beschlagnahmt Fahrzeuge und Handys, Ermittlungen dauern an

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hannover zwischen der Anschlussstelle (AS) Hann. Münden-Hedemünden und dem Autobahndreieck (AD) Drammetal Sonntag, 15. Februar 2026, gegen 17.00 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Auf der Autobahn 7 zwischen der AS Hann. Münden-Hedemünden und dem AD Drammetal (Landkreis Göttingen) wurde der Göttinger Autobahnpolizei am Sonntagnachmittag (15.02.26) ein illegales Autorennen gemeldet. Gegen die beiden beteiligten Autofahrer, zwei junge Männer im Alter von 24 und 26 Jahren aus dem Landkreis Kassel, wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Ein Führerschein und auch ihre beiden benutzten PKW, sowie die Handys aller Fahrzeuginsassen wurden beschlagnahmt.

Den ersten Ermittlungen zufolge sollen die beiden BMW-Fahrer etwa gegen 17.00 Uhr auf der Autobahn andere Verkehrsteilnehmer und sich gegenseitig wiederholt rechts überholt und gleichzeitig abrupt stark beschleunigt haben. Ein Bekannter der Männer filmte das illegale Rennen aus einem anderen Fahrzeug heraus.

Von Zeugen alarmierte Beamte der Göttinger Autobahnpolizei konnten alle beteiligte Fahrzeuge in der Nähe der Anschlussstelle Göttingen auf einem Restaurantparkplatz feststellen und leiteten umfängliche Folgemaßnahmen ein. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen ordnete das Amtsgericht die Beschlagnahmen der beiden getunten BMW, der Handys der beiden BMW-Fahrer sowie auch aller Fahrzeuginsassen an. Weiterhin wurde ein Führerschein einer der der beiden 24 und 26 Jahre alten Männer beschlagnahmt. Die Maßnahme wurde noch vor Ort von der Polizei vollzogen. Im weiteren Verlauf ordnete das Amtsgericht die Durchsuchung einer Wohnung in Hessen zum Auffinden eines weiteren Führerscheines an.

Verkehrsteilnehmende, die durch das Verhalten der beiden BMW-Fahrer gefährdet wurden oder das illegale Autorennen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-6515 bei der Autobahnpolizei Göttingen zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell