POL-GÖ: (44/2026) Einbruch in Supermarkt in Rhumspringe - Zigaretten gestohlen, Schadenshöhe unbekannt

Göttingen (ots)

Rhumspringe, Bahnhofstraße

16. Februar 2026, gegen 01.35 Uhr

RHUMSPRINGE (jk) - Aus einem Supermarkt an der Bahnhofstraße in Rhumspringe (Landkreis Göttingen) haben unbekannte Einbrecher Montagnacht (16.02.26) eine noch unbekannte Menge Zigaretten gestohlen. Den ersten Ermittlungen zufolge drangen die Täter etwa gegen 01.35 Uhr mit brachialer Gewalt durch die Haupteingangstür in das Geschäft ein. Hierbei lösten sie die akustische Alarmanlage aus. Im Kassenbereich nahmen die Diebe eine größere Menge Zigaretten an sich und ergriffen anschließend die Flucht. Ob zu Fuß oder mit einem Fahrzeug ist unbekannt.

Die Höhe des verursachten Gesamtschadens steht noch nicht fest.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Supermarktes gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 05527/8461-0 bei der Polizei Duderstadt zu melden.

