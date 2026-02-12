Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (42/2026) Einbruch in Kfz-Betrieb in Staufenberg-Lutterberg - Bargeld und Medikamente entwendet. Ermittler bitten um Zeugenhinweise

Göttingen (ots)

Gemeinde Staufenberg, OT Lutterberg, Triftstraße Dienstagmorgen, 3. Februar 2026, gegen 05.30 Uhr

STAUFENBERG (ab) - In den frühen Morgenstunden des 03.02.2026 ist es im Staufenberger Ortsteil Lutterberg zu einem mutmaßlichen Einbruchdiebstahl in einen Kfz-Betrieb in der Triftstraße gekommen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwischen 05.30 und 06.00 Uhr in die Geschäftsräume des Betriebes und durchsuchten das Büro nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter eine kleinere Menge Wechselgeld sowie eine Packung Schmerztabletten.

Als der Geschäftsführer in den Räumen zwei männliche Stimmen wahrnahm und nach den Rechten sehen wollte, flüchteten die Täter mutmaßlich über ein geöffnetes Küchenfenster in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Unbekannten verlief ohne Erfolg.

Die Beamtinnen und Beamten des Polizeikommissariats in Hann. Münden haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeuginnen und Zeugen, die am 03.02.2026 in der Zeit zwischen etwa 05.30 Uhr und 06.15 Uhr im Bereich der Triftstraße in Staufenberg-Lutterberg verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder sonstige Hinweise zur Tat oder zur Flucht geben können sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell