Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (41/2026) Unfallflucht in Friedland-Reckershausen - geparkter VW Golf beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Göttingen (ots)

Gemeinde Friedland, Ortsteil Reckershausen, Bergstraße Zeitraum zwischen Dienstagabend (03.02.26) und Mittwochmorgen (04.02.26)

FRIEDLAND (ab) - An der Bergstraße im Friedländer Ortsteil Reckershausen (Landkreis Göttingen) ist in der Nacht zu vergangenem Mittwoch (04.02.26) ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer VW Golf beschädigt worden.

Nach bisherigen Ermittlungen parkte der Wagen (nahe der Einmündung Magdeburger Weg) seit Dienstagabend gegen 19.30 Uhr am linken Fahrbahnrand. Der Halter stellte den Schaden am Mittwochmorgen gegen 05.50 Uhr fest und informierte die Polizei.

Dem vorgefundenen Spurenbild zur Folge ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug aus Richtung Bergstraße fuhr und dort in den Magdeburger Weg einbog. Mutmaßlich in Folge eines missglückten Rangiervorgangs auf winterglatter und schneebedeckter Fahrbahn, wurde der am linken Fahrbahnrand geparkte schwarze VW Golf mit dem Heck touchiert und beschädigt. Danach entfernte sich das verursachende Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Aufgrund der geschlossenen Schneedecke am Unfallort konnten Reifenspuren festgestellt und gesichert werden. Erste Hinweise auf das möglicherweise beteiligte Fahrzeug liegen den Ermittlern bereits vor und werden derzeit ausgewertet.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht zum 04.02.2026 im Bereich Bergstraße/Magdeburger Weg verdächtige Beobachtungen gemacht haben (z. B. ein rangierendes oder wendendes Fahrzeug, ungewöhnliche Geräusche oder ein Fahrzeug mit frischen Beschädigungen), sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Friedland unter Telefon (05504) 94982-0 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell