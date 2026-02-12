Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (40/2026) Infostand am Mittwoch am Gänseliesel: Präventionsteam der Polizei informiert über Telefonbetrug, Schockanrufe und Enkeltrick

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (dk) - In den vergangenen Monaten ist es vermehrt zu Betrugsversuchen gekommen, bei denen Täterinnen und Täter mit verschiedenen Methoden versuchen, insbesondere ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen. Dabei geben sich die Unbekannten am Telefon als Angehörige, Polizeibeamte oder andere Amtspersonen aus und setzen ihre Opfer gezielt unter Druck.

Aus diesem Grund lädt das Präventionsteam der Polizei Göttingen Bürgerinnen und Bürger für kommenden Mittwoch (18.02.26) herzlich zu einem Informationsstand in der Göttinger Innenstadt ein. Ziel der Aktion ist es, über aktuelle Betrugsmaschen am Telefon aufzuklären und praktische Hinweise zum Schutz vor sogenannten Schockanrufen und dem Enkeltrick und anderen Betrugsversuchen zu geben. Die Experten möchten so sensibilisieren und dazu beitragen, dass möglichst viele Menschen die Betrugsversuche frühzeitig erkennen und richtig reagieren.

Am Informationsstand der Polizei erhalten Besucherinnen und Besucher hierfür:

- Informationen zu aktuellen Betrugsmaschen, - Tipps zum richtigen Verhalten bei verdächtigen Anrufen, - Hinweise zur Prävention und zum Schutz von Angehörigen, - Informationsmaterial zum Mitnehmen und - Gelegenheit zum persönlichen Gespräch. Ort: Göttingen, Innenstadt, Markt, Gänseliesel-Brunnen vor dem Alten Rathaus Datum: Mittwoch, 18. Februar 2026, 14:00 bis 17:00 Uhr

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich vor Ort zu informieren und Fragen zu stellen.

Auch Angehörige jüngerer Generationen werden gebeten, das Gespräch mit älteren Familienmitgliedern zu suchen und über die Gefahren von Telefonbetrug aufzuklären.

Gemeinsam gegen Betrug - informieren, schützen, vorbeugen!

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell