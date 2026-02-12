PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Göttingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (40/2026) Infostand am Mittwoch am Gänseliesel: Präventionsteam der Polizei informiert über Telefonbetrug, Schockanrufe und Enkeltrick

POL-GÖ: (40/2026) Infostand am Mittwoch am Gänseliesel: Präventionsteam der Polizei informiert über Telefonbetrug, Schockanrufe und Enkeltrick
  • Bild-Infos
  • Download

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (dk) - In den vergangenen Monaten ist es vermehrt zu Betrugsversuchen gekommen, bei denen Täterinnen und Täter mit verschiedenen Methoden versuchen, insbesondere ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen. Dabei geben sich die Unbekannten am Telefon als Angehörige, Polizeibeamte oder andere Amtspersonen aus und setzen ihre Opfer gezielt unter Druck.

Aus diesem Grund lädt das Präventionsteam der Polizei Göttingen Bürgerinnen und Bürger für kommenden Mittwoch (18.02.26) herzlich zu einem Informationsstand in der Göttinger Innenstadt ein. Ziel der Aktion ist es, über aktuelle Betrugsmaschen am Telefon aufzuklären und praktische Hinweise zum Schutz vor sogenannten Schockanrufen und dem Enkeltrick und anderen Betrugsversuchen zu geben. Die Experten möchten so sensibilisieren und dazu beitragen, dass möglichst viele Menschen die Betrugsversuche frühzeitig erkennen und richtig reagieren.

Am Informationsstand der Polizei erhalten Besucherinnen und Besucher hierfür:

- Informationen zu aktuellen Betrugsmaschen, - Tipps zum richtigen Verhalten bei verdächtigen Anrufen, - Hinweise zur Prävention und zum Schutz von Angehörigen, - Informationsmaterial zum Mitnehmen und - Gelegenheit zum persönlichen Gespräch. Ort: Göttingen, Innenstadt, Markt, Gänseliesel-Brunnen vor dem Alten Rathaus Datum: Mittwoch, 18. Februar 2026, 14:00 bis 17:00 Uhr

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich vor Ort zu informieren und Fragen zu stellen.

Auch Angehörige jüngerer Generationen werden gebeten, das Gespräch mit älteren Familienmitgliedern zu suchen und über die Gefahren von Telefonbetrug aufzuklären.

Gemeinsam gegen Betrug - informieren, schützen, vorbeugen!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Kaatz
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
Fax: 0551/491-2010
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Göttingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Göttingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Göttingen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren