Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (39/2026) Mutmaßlicher Holzdiebstahl bei Gleichen - Polizei sucht Zeugen nach Abtransport von mehreren Festmetern Industrieholz

Göttingen (ots)

Gleichen, Gartestraße

Zeitraum zwischen März und Oktober 2025

GLEICHEN (ab) - Im Zeitraum vom 25. März bis 27. Oktober 2025, ist es im Bereich der Gartestraße im Gleichener Ortsteil Rittmarshausen (Landkreis Göttingen) zu einem mutmaßlichen Diebstahl von Industrieholz aus einem Waldgebiet gekommen.

Nach Angaben des Anzeigenerstatters wurde ein Fehlbestand von rund 27 Festmetern Holz festgestellt, was in etwa einer Lkw-Ladung entsprechen dürfte. Aufgrund der Menge gehen die Ermittler davon aus, dass der Abtransport nur mit entsprechendem Fahrzeug und Arbeitsgerät erfolgt sein kann.

Die betroffenen Holzpolter lagen seit März 2025 im Wald und wurden zuvor von einer Försterin vermessen. Als nach der Abfuhr die Abrechnungsangaben des Holzwerkes vorlagen, ergaben sich im Vergleich zur Vermessung Abweichungen. Die daraus resultierende Fehlmenge ist derzeit nicht plausibel erklärbar. Bei dem fehlenden Holz handelt es sich um Industrieholz aus Poltern von Eiche und Buche.

Die Ermittler bitten Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Holzabtransporte im Bereich der Gartestraße bzw. im angrenzenden Waldgebiet beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Verbleib der fehlenden Holzmenge geben können, sich bei der Polizeistation Gleichen unter Telefon 05592/927420 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell