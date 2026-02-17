Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (46/2026) Tätlicher Angriff auf Rettungskräfte und Polizeibeamte - 52-Jähriger leistet erheblichen Widerstand. Drei Einsatzkräfte verletzt

Göttingen (ots)

Göttingen, Leinestraße

Montagabend, 16. Februar 2026, gegen 18.20 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Am Montagabend (16.02.2026) ist es im Zusammenhang mit einem Rettungsdiensteinsatz wegen einer gemeldeten hilflosen Person in der Göttinger Leinestraße zu mehreren Übergriffen durch einen 52-Jährigen auf Einsatzkräfte gekommen. Der Mann, der zuvor als hilflos gemeldet worden war und im Verlauf seiner Behandlung einen Sanitäter der Berufsfeuerwehr angriff, leistete anschließend auch gegenüber der eintreffenden Polizeibeamten erheblichen Widerstand. Auch im weiteren Verlauf kam es im Polizeigewahrsam zu erneuten Angriffshandlungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen forderte eine Rettungswagenbesatzung der Berufsfeuerwehr Göttingen gegen 18:20 Uhr polizeiliche Unterstützung an, nachdem es im Rahmen der Versorgung des 52-Jährigen zu einem tätlichen Angriff auf einen 28 Jahre alten Sanitäter gekommen war. Auch nach dem Eintreffen der Polizei ließ der Mann von seinem aggressiven Verhalten nicht ab und widersetzte sich den Maßnahmen erheblich. Dabei wurden neben dem Sanitäter auch zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

Alle Betroffenen blieben weiterhin dienstfähig.

Der Mann wurde anschließend dem Polizeigewahrsam zugeführt. Dort verhielt er sich weiterhin unkooperativ und bedrohte die eingesetzten Beamten. Ein Atemalkoholtest bestätigte eine erhebliche Alkoholisierung, zudem bestand der Verdacht einer weiteren Beeinflussung durch berauschende Mittel. Aus diesem Grund ordnete die Bereitschaftsrichterin am Amtsgericht Göttingen eine Blutentnahme an, die bei dem 52-Jährigen durchgeführt wurde. Noch in der Nacht wurde schließlich die Zuführung des 52-Jährigen in eine psychiatrische Einrichtung angeordnet.

Der Einsatz in der Leinestraße führte zeitweise zu einer deutlich wahrnehmbaren Öffentlichkeitswirkung bei Anwohnerinnen, Anwohnern und Passanten.

Die Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen die Einsatzkräfte dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell