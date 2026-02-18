POL-GÖ: (49/2026) Tote im Göttinger Kiessee - Obduktion soll Todesursache klären, weiterhin keine Hinweise auf ein Fremdverschulden
Göttingen (ots)
GÖTTINGEN (jk) - Nach dem Fund einer Toten am Dienstag im Göttinger Kiessee (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6218722), hat das Amtsgericht Göttingen auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Mittwoch (18.02.26) die Obduktion des Leichnams der verstorbenen 80-jährigen Frau angeordnet.
Die rechtsmedizinische Untersuchung soll letztlich klären, woran die Seniorin aus Göttingen verstarb.
Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen weiterhin bislang nicht vor.
Die Ermittlungen dauern an.
