PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Göttingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (49/2026) Tote im Göttinger Kiessee - Obduktion soll Todesursache klären, weiterhin keine Hinweise auf ein Fremdverschulden

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Nach dem Fund einer Toten am Dienstag im Göttinger Kiessee (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6218722), hat das Amtsgericht Göttingen auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Mittwoch (18.02.26) die Obduktion des Leichnams der verstorbenen 80-jährigen Frau angeordnet.

Die rechtsmedizinische Untersuchung soll letztlich klären, woran die Seniorin aus Göttingen verstarb.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen weiterhin bislang nicht vor.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Kaatz
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
Fax: 0551/491-2010
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Göttingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Göttingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Göttingen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren