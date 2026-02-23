PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendiebstahl endet in Justizvollzugsanstalt

Hamm - Mitte (ots)

Bei einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft am Paracelsuspark ist am Samstag, dem 21. Februar, eine 49-jährige, polizeibekannte Frau aus Hamm festgenommen worden.

Ein Ladendetektiv hatte gegen 12.45 Uhr beobachtet, wie zwei Personen Spirituosen entwendeten. Bei der anschließenden Durchsuchung der Personen fanden die hinzugerufenen Beamten weiteres Diebesgut.

Bei der Überprüfung der Personalien der beiden Tatverdächtigen fiel den Beamten auf, dass gegen die 49-Jährige ein Haftbefehl vorlag. Sie wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Ihr 46-jähriger Begleiter, der ebenfalls polizeibekannt ist, ist nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort entlassen worden. (sd)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 11:04

    POL-HAM: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus - vier Personen verletzt

    Hamm-Pelkum (ots) - Zu einem Küchenbrand kam es am Freitag, dem 20. Februar, gegen 9 Uhr, in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses "Zu den Alpen". Die herbeigeeilten Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand in der Küche einer Kellerwohnung. Aufgrund der starken Rauchentwicklung kamen vier Personen, darunter auch die 73-jährige Wohnungsinhaberin, mit Verdacht ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 10:56

    POL-HAM: Einbruch in der Keitstraße - Polizeihubschrauber unterstützt bei der Fahndung

    Hamm-Pelkum (ots) - Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich am Montag, 23. Februar, gegen 0.40 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Bürogebäude auf der Keitstraße - bei der anschließenden Fahndung wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten der oder die Täter in die Räumlichkeiten und durchsuchten diese nach ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 09:51

    POL-HAM: Wohnungseinbruchradar Hamm für die Woche vom 16. bis zum 22. Februar 2026

    Hamm (ots) - In der Woche vom 16. bis zum 22. Februar 2026 gab es im Stadtgebiet zwei vollendete Einbruchsdelikte und zwei Versuche. Dies geht aus dem "Wohnungseinbruchsradar" der Polizei Hamm hervor. Wichtig ist es, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten in der Nachbarschaft ...

    Ein Dokument
    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren