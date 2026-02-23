Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendiebstahl endet in Justizvollzugsanstalt

Hamm - Mitte (ots)

Bei einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft am Paracelsuspark ist am Samstag, dem 21. Februar, eine 49-jährige, polizeibekannte Frau aus Hamm festgenommen worden.

Ein Ladendetektiv hatte gegen 12.45 Uhr beobachtet, wie zwei Personen Spirituosen entwendeten. Bei der anschließenden Durchsuchung der Personen fanden die hinzugerufenen Beamten weiteres Diebesgut.

Bei der Überprüfung der Personalien der beiden Tatverdächtigen fiel den Beamten auf, dass gegen die 49-Jährige ein Haftbefehl vorlag. Sie wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Ihr 46-jähriger Begleiter, der ebenfalls polizeibekannt ist, ist nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort entlassen worden. (sd)

