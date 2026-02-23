PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Elfjähriger verursacht Verkehrsunfall

Hamm - Mitte (ots)

Erste Fahrversuche endeten für einen elfjährigen Jungen aus Hamm am Samstag, dem 21. Februar, in einem Verkehrsunfall.

Zeugen hatten gegen 14:20 Uhr ein auffällig fahrendes Fahrzeug auf dem Laurentiusweg beobachtet. Von dort aus ging die Fahrt in die Josefstraße weiter. Hier kam es zu einem Unfall mit einem parkenden Pkw. Am Ende parkte der "Fahranfänger" den Peugeot seiner Mutter in der Josefstraße. Die Beamten, die den Unfall aufnahmen, stellten zum Erstaunen fest, dass der Fahrzeugführer erst elf Jahre alt war. Eine Fahrerlaubnis konnte er somit nicht vorzeigen.

Die Mutter befand sich bereits vor Ort und konnten ihren Sohn in Empfang nehmen. Der Gesamtschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Alle Fahrzeuge blieben fahrbereit. Ein Strafverfahren wird eingeleitet. (sd)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

