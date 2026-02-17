Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Hochwertiges Werkzeug gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannte haben im Stadtteil Bockenberg gewaltsam ein Handwerkerfahrzeug aufgebrochen. Anschließend stahlen sie hochwertiges Werkzeug.

Gestern Morgen (16.02.), gegen 08:35 Uhr, informierte ein Mann die Polizei. Er meldete den Aufbruch eines Handwerkerfahrzeugs und den Diebstahl mehrerer hochwertiger Werkzeuge.

Er gab an, das Fahrzeug am Donnerstag (12.02.) gegen 12:00 Uhr auf der Overather Straße geparkt zu haben. Als er gestern Morgen zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er die Straftat fest. Aus dem Fahrzeug, einem Ford Transit, waren mehrere Werkzeuge gestohlen worden, die einen Gesamtwert im niedrigen vierstelligen Bereich haben. Den Schließmechanismus der rechten Schiebetür hatten die unbekannten Täter zuvor offenbar aufgebohrt.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte an das Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell