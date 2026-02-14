Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Erfreuliche Bilanz zu den Karnevalszügen am Karnevalsfreitag und -Samstag

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Das nasskalte Wetter hielt die Jecken auch in diesem Jahr nicht davon ab, die Karnevalszüge im Kreisgebiet in großer Anzahl aufzusuchen. Insgesamt kann man aber bisher von einem überwiegend erfreulich friedlichen Wochenende sprechen. Nur in vereinzelten Fällen kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen alkoholisierten Personen. Es war nur geringe Anzahl von Platzverweisen erforderlich und bislang nur eine Ingewahrsamnahme einer Person.

Odenthal-Voiswinkel

Im Rahmen des Karnevalszuges in Voiswinkel, der bereits am gestrigen Freitag (13.02.) stattfand, waren Polizei, Ordnungsamt und ein Sicherheitsdienst mit zahlreichen Kräften präsent, um für die Sicherheit der mehreren tausend Zuschauerinnen und Zuschauer zu sorgen. Nach Angaben des Einsatzleiters hatten sich zahlreiche Jugendliche und Heranwachsende insbesondere an der Kreuzung Sankt-Engelbert-Straße / Blievacker / Geschwister-Scholl-Weg versammelt. Aufgrund der ständigen polizeilichen Präsenz vor Ort, zahlreichen Personenkontrollen und frühzeitigen Gefährderansprachen blieb es weitgehend friedlich. Es kam nach bisherigem Kenntnisstand lediglich zu einem Körperverletzungsdelikt. Gegen kurz nach 17:00 Uhr war es im Dietrich-Bonhoeffer-Weg offenbar zu Streitigkeiten gekommen. Ein 18-jähriger Kölner hatte im Rahmen dieser Auseinandersetzung einem 20-jährigen Odenthaler mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Der Verletzte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Dem Beschuldigten wurde zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen. Insgesamt wurden 5 Personen wegen ihres aggressiven Auftretens aus gefahrenabwehrenden Gründen mit einem Platzverweis belegt. Für sie war die Veranstaltung beendet und sie mussten ihren Heimweg antreten.

Am heutigen Karnevalssamstag (14.02.) begleitete die Polizei Rhein-Berg unter anderem die Karnevalszüge in Bergisch Gladbach-Bensberg und -Refrath, Kürten, Leichlingen und Overath-Marialinden. Wie bereits in den vergangenen Jahren waren auch dieses Mal an einigen Orten zusätzlich Kräfte der Bereitschaftspolizei eingesetzt.

Bensberg

Aus Bensberg wurde ein ruhiger Einsatzverlauf gemeldet. Vermutlich trug unter anderem die starke Präsenz von Polizei, Ordnungsamt und Security zu dem ruhigen Verlauf des Karnevalszuges in Bensberg bei, bei dem zahlreiche Menschen den Zugweg säumten. Die Polizei musste nach Angaben der Einsatzleiterin lediglich einen Platzverweis aussprechen. Straftaten wurden bislang nicht bekannt.

Refrath

Der Karnevalszug in Refrath, bei dem mehrere tausend Menschen am Zugweg standen, verlief sehr friedlich und es kam zu keinerlei Vorkommnissen. Bislang sind keine Straftaten im Zusammenhang mit diesem Karnevalszug bekannt geworden.

Kürten

Der Karnevalszug in Kürten mit mehreren tausend Zuschauern verlief ebenfalls vollkommen friedlich. Es wurde lediglich eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt, da ein junger Mann eine Softair-Waffe zu seinem Kostüm getragen hat, was nicht erlaubt ist. Die Waffe musste er abgeben. Straftaten wurden laut Einsatzleiterin nicht bekannt und Platzverweise mussten nicht ausgesprochen werden.

Leichlingen

Nach Leichlingen kamen nach groben Schätzungen circa 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter auch erneut viele offensichtlich alkoholisierte Jugendliche und Heranwachsende, die sich vermehrt im Bereich der Bahnhofstraße versammelten und durchgängig mit Polizeipräsenz belegt wurden. Bei erkannten Streitigkeiten schritten die eingesetzten Beamten frühzeitig ein. Insgesamt mussten 5 Platzverweise erteilt werden. Bis zum Einsatzende meldete der Einsatzleiter zwei aufgenommene Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten. Ein 21-jähriger Mann mit einem Alkoholwert von über 2 Promille musste in das Polizeigewahrsam der Polizeiwache Burscheid eingeliefert werden, nachdem er mehrfach einen erteilten Platzverweis nicht befolgt hatte.

Overath-Marialinden

Vom Karnevalszug in Overath-Marialinden meldete der benannte Einsatzleiter einen sehr ruhigen Verlauf. Es musste lediglich eine Strafanzeige wegen eines Körperverletzungsdeliktes aufgenommen werden. Platzverweise waren nicht erforderlich.

Am morgigen Karnevalssonntag (15.02.) laufen weitere Karnevalszüge im Kreisgebiet, insbesondere in der Stadtmitte von Bergisch Gladbach, in Overath-Mitte sowie in weiteren Stadtteilen von Overath und auch Rösrath. Auch diese werden durch Einsatzkräfte der Polizei Rhein-Berg begleitet. Zu diesen Zügen wird in gleicher Weise am Rosenmontag (16.02.) eine polizeiliche Bilanz veröffentlicht. Wir wünschen allen Karnevalisten in Rhein-Berg weiterhin fröhliche und friedliche Karnevalszüge. (ct)

