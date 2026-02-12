Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 91-Jähriger übergibt Bargeld und Schmuck an falschen Polizisten

Bergisch Gladbach (ots)

Ein falscher Polizist hat einen Senior in Bensberg um Bargeld und hochwertigen Schmuck erleichtert.

Gestern Abend (11.02.) erschien ein 91-jähriger Mann aus Bensberg bei der Polizei und erstattete Anzeige. Er gab an, zwischen 17:30 Uhr und 19 Uhr angerufen worden zu sein. Ein vermeintlicher Polizist warnte ihn vor einer angeblichen Verbrecherbande.

Kurze Zeit später klingelte ein Mann bei dem Senior und stellte sich als Polizist vor. Er gab vor, das Bargeld und den Schmuck des Mannes kurz in seinem Auto fotografieren zu wollen. Der Senior übergab dem Mann daraufhin Bargeld und Schmuck im Gesamtwert eines mittleren vierstelligen Betrags. Als der Mann nicht wieder zurückkehrte, merkte der Senior den Betrug.

Die Polizei warnt erneut vor dieser Betrugsmasche. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Menschen, die Sie nicht kennen. Die echte Polizei fordert Sie niemals zur Herausgabe von Bargeld auf. Unser Team der Kriminalprävention berät Sie gerne. Vereinbaren Sie einen kostenlosen Beratungstermin per Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de oder per Telefon 02202 205-444. (bw)

