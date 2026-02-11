Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Pkw erfasst erst Fahrradfahrerin und danach Fußgängerin

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Nachmittag (10.02.) hat sich in Bensberg ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurden zwei Frauen verletzt, eine von ihnen schwer.

Eine 86-jährige Bergisch Gladbacherin war gegen 14:40 Uhr in ihrem Pkw der Marke VW auf der Kölner Straße in Fahrtrichtung Bensberg unterwegs. Nach ihren Angaben wollte sie nach rechts auf die Straße Kaule abbiegen. Dabei habe sie Kreislaufprobleme bekommen. Sie erfasste eine Fahrradfahrerin, die auf einem Radweg in Fahrtrichtung Bensberg unterwegs war. Danach habe die Pkw-Fahrerin Gas und Bremse miteinander verwechselt. Infolgedessen fuhr sie mit ihrem Pkw auf einen Gehweg zu und kollidierte dort mit einer Fußgängerin. Der Pkw riss einen Briefkasten aus dem Boden, fuhr danach gegen einen Mülleimer und kam an einer Hecke zum Stehen.

Die Fahrradfahrerin, eine 37-Jährige aus Bergisch Gladbach, wurde leicht verletzt. Die 72-jährige Fußgängerin wurde schwer verletzt. Beide Frauen wurden in Krankenhäuser gebracht.

Auch die Pkw-Fahrerin kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Gegen sie ermittelt die Polizei unter anderem wegen des Verdachts einer Straßenverkehrsgefährdung infolge körperlicher Mängel sowie fahrlässiger Körperverletzung. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Der Pkw der Frau wurde abgeschleppt. Die Kölner Straße war während der Unfallaufnahme in beiden Richtungen gesperrt. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell